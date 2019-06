Affaire Wayfair: la montée des employés militants

Mercredi, de nombreux employés de Wayfair sont descendus dans les rues de Boston pour clamer leur mécontentement envers le détaillant de meubles en ligne. Offusqués par une transaction évaluée à 200 000 $ US avec l'administration Trump pour meubler un centre de détention de migrants sans papiers au Texas, 500 employés avaient d'abord signé une pétition pour qu'on résilie le contrat.

« Les gens se sentent plus en sécurité de faire valoir leurs convictions, juge Mylène Forget. Il y a un espoir que leurs actions aient une incidence réelle. À une certaine époque, ça se faisait par les syndicats. Maintenant qu'il y a des acquis, c'est comme si on voulait se battre pour les gens qui ont moins de droits. C'est un beau déplacement du militantisme. »

Les travailleurs, de nos jours aptes à formuler une argumentation, dans des entreprises qui se veulent plus transparentes, aident à de telles prises de parole. Ajoutez à cela un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et une vision du travail qui fait passer sans gêne les milléniaux d'une organisation à une autre tous les trois ans.

« Les gens sont décomplexés », indique Florence Girod, chef de la stratégie et du produit intégré de l'agence Cossette. « Ils se sentent en sécurité de le faire. La parole en général se libère, y compris dans la sphère professionnelle. »

Les moyens de communication à la portée de tous facilitent la transmission des informations et habituent leurs utilisateurs à s'exprimer sans gêne. Des géants comme Google et Microsoft ont aussi fait face aux désaccords publics de leurs employés récemment.

« Il y a une montée du militantisme interne des employés aux États-Unis », explique Mylène Forget, présidente de Massy Forget Langlois relations publiques. « Quelque chose qu'on n'a pas tant vu ici. Ça provient surtout de l'industrie de la techno, dans laquelle les employés sont éduqués et ont des valeurs très fortes. »

De leur côté, en février, 200 employés de Microsoft ont signé une pétition priant l'entreprise de résilier un contrat de fournisseur de réalité augmentée évalué à 479 millions US avec l'armée américaine. « Nous ne sommes pas entrés au service de Microsoft pour concevoir des armes », avaient-ils publié sur Twitter.

Solidairement, ces milliers de femmes et d'hommes ont aussi voulu dénoncer le traitement inéquitable réservé à la gent féminine au sein de l'entreprise. « C'est un cas très organisé », estime Stéphane Mailhiot.

Comme Google et Microsoft

La direction de Microsoft, consciente qu'il faut établir des balises dans les tranchées de l'intelligence artificielle et du développement technologique, a toutefois fait savoir qu'elle jugeait important de servir l'armée américaine.

Comment éviter que des décisions de directions agacent à ce point les salariés pour les pousser sur la place publique ? « S'il y avait eu plus de liens et d'échanges avec les employés de Wayfair ou de Microsoft, on aurait peut-être pu régler certaines choses avant que ça devienne conflictuel », répond Mylène Forget.

Demandes des employés

Jusqu'ici, les employés de Wayfair espèrent que leur employeur résiliera le contrat avec BCFS, l'organisme qui supervise le centre de migrants. Ou, du moins, qu'il versera les profits de la transaction au service juridique à but non lucratif RAICES.

Wayfair a plutôt fait savoir qu'elle devait servir tous ses clients également, que les causes humanitaires la touchaient et qu'elle donnerait 100 000 $ US à la Croix-Rouge. Une réaction qui s'apparente à poser un pansement sur une blessure, selon certains. « Wayfair a raté un beau défi de communications », estime Stéphane Mailhiot.

Dans cette histoire, une organisation aura au moins répliqué au malaise de ses employés et partenaires. Bank of America a en effet annoncé mercredi qu'elle cessait tout lien d'affaires avec les entreprises qui offrent des biens et services aux divers centres de détention, de migrants ou autres. Les employés de Wayfair ont ainsi été entendus par... un autre employeur.