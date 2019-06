Feu vert à l'entente entre WestJet et Delta

Le transporteur de Calgary a indiqué que le Bureau de la concurrence avait donné son aval à l'opération dans une lettre indiquant qu'il n'avait pas l'intention de s'opposer à la proposition.

L'accord transfrontalier annoncé en juillet dernier élargirait l'entente de partage de codes des deux transporteurs, qui permet aux passagers d'acheter des sièges auprès d'une compagnie aérienne sur un vol exploité par une autre. Pour WestJet, la coentreprise ouvrirait une plus grande part des marchés du sud des États-Unis et de l'Europe occidentale par l'entremise des vols de Delta offerts depuis les aéroports d'Atlanta et de Barcelone.

Malgré le rapprochement avec Delta, il pourrait être difficile d'attirer les passagers d'Air Canada, puisque WestJet ne fait pas partie d'une grande alliance de compagnies aériennes, telles que Star Alliance, dont Air Canada est membre, SkyTeam ou Oneworld.

Le plus grand transporteur du pays est derrière près du quart de la capacité totale pour les vols entre le Canada et les États-Unis, tandis que WestJet et Delta en détiennent ensemble environ le cinquième.

La future coentreprise doit encore obtenir l'approbation réglementaire du département américain du Transport.