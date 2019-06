Transat accepte l'offre d'Air Canada

Selon ce qu'a indiqué Air Canada dans un communiqué, « les marques Air Transat et Transat seront maintenues en parallèle aux marques Air Canada, Air Canada Rouge et Vacances Air Canada ». De plus, « le siège social et les principales fonctions de Transat seront conservés à Montréal ». Air Canada est elle aussi basée à Montréal.

Air Canada disposait d'une période de négociations exclusives de 30 jours avec Transat, qui se terminait hier. Entretemps, Transat avait aussi reçu une offre du promoteur immobilier Groupe Mach, pour 14 $ par action. L'entreprise à l'étoile bleue a plutôt choisi de s'entendre avec Air Canada.

La transaction doit être approuvée par les actionnaires de Transat. Ses dirigeants et administrateurs se sont engagés à voter en sa faveur. Elle devra ensuite obtenir les appuis réglementaires nécessaires, notamment de Transport Canada et du Bureau de la concurrence, ce qui pourrait prendre encore quelques mois.

Transat pourrait toujours accepter une offre concurrente d'ici là, mais devrait verser à Air Canada une pénalité de 15 millions de dollars.