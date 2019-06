La valeur de l'action de Transat à la hausse

Les deux entreprises négocient depuis 30 jours dans la foulée de l'offre déposée par le plus grand transporteur aérien au pays proposant 13 $ par action, soit environ 520 millions, pour chaque action de la société mère d'Air Transat.

À la Bourse de Toronto, mercredi, le titre de Transat A. T. se négociait à 14,19 $, en hausse de 17 cents, ou 1,21 %, par rapport à son cours de clôture la veille. Cela laisse croire que les investisseurs anticipent une meilleure offre.

Principal actionnaire du voyagiste québécois avec une participation de plus de 18 %, la firme Letko, Brosseau et associés a déjà signalé son opposition à une offre d'acquisition à 13 $ par action.

Entre-temps, Groupe Mach, qui propose d'allonger 14 $ pour chaque action de Transat A. T, ce qui représente environ 527,6 millions avait annoncé mardi le dépôt d'une proposition amendée dans laquelle le groupe immobilier retirait notamment les conditions relatives au financement du gouvernement québécois.

L'offre dévoilée le 4 juin dernier par Mach était accompagnée de plusieurs conditions, dont un appui financier de 120 millions de la part de Québec. On demandait aussi une convention de soutien et de dépôt d'actions entre le groupe immobilier, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec - deux autres actionnaires importants de Transat A. T.

Parallèlement, l'homme d'affaires Dominik Pigeon, à la tête de FNC Capital, fait miroiter, depuis lundi, une offre pouvant osciller dans une fourchette de 17 $ à 20 $ par action, « et peut-être plus éventuellement ». Celui-ci n'a toutefois pas dévoilé comment un éventuel montage financier serait complété.

« À notre avis, la proposition de FNC Capital va aider Transat A. T. dans ses négociations avec Air Canada, mais elle est trop embryonnaire pour inciter Transat A. T. à repousser une offre potentielle de la part d'Air Canada », a expliqué l'analyste Nauman Satti, de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, dans une note envoyée par courriel.

Au début du mois de mai, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, qui disait agir à titre personnel, avait dit avoir demandé une analyse financière du dossier.

Malgré des résultats décevants en 2018 - dont une perte ajustée de 24,5 millions - Transat A. T. poursuit son virage dans le but de mettre sur pied un réseau d'hôtels sur les plages des destinations soleil, dans l'espoir de mieux positionner l'entreprise, à compter de 2021-2022, face à la concurrence accrue de rivales comme Air Canada Rouge, Vacances WestJet et Sunwing. Ce projet est estimé à environ 750 millions.

Le voyagiste compte quelque 5000 employés.