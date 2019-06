Hausse des revenus de BlackBerry au 1er trimestre

BlackBerry a affiché mercredi une perte de 35 millions US et des revenus de 247 millions US pour son premier trimestre complet avec sa nouvelle acquisition Cylance, qui représente une nouvelle génération de technologie pour l'entreprise.

La société établie à Waterloo, en Ontario, a acquis en février la californienne Cylance, spécialisée en intelligence artificielle et en cybersécurité pour entreprises, pour 1,4 milliard US.

La perte par action de BlackBerry pour le trimestre clos le 31 mai s'est élevée à 9 cents US, comparativement à une perte de 60 millions US, ou 11 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus de l'ancien fabricant de téléphones intelligents étaient en hausse de 16 % par rapport à ceux de 213 millions US du même trimestre l'an dernier.

Sur une base ajustée, BlackBerry a réalisé un profit de 1 cent US par action, à partir de revenus de 267 millions US, en hausse de 23 % par rapport à l'an dernier.

Les analystes visaient un bénéfice par action ajusté de 1 cent US, ainsi que des revenus de 265 millions US, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.