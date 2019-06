Orbite cesse ses activités à son usine de Cap-Chat

Une quarantaine d'employés travaillaient pour Orbite avant la suspension de la production il y a deux ans.

L'entreprise établie à Laval s'était placée en 2017 sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Elle espérait régler des problèmes attribués au fabricant d'équipement Outotec, et redémarrer sa production d'alumine de haute pureté.

Malgré de « nombreux changements » apportés au système de calcination au cours des derniers mois, le système ne s'est pas révélé « assez robuste pour atteindre de manière fiable la production sans rencontrer de bris et des ralentissements de production », a indiqué Technologies Orbite par communiqué.

La société a annoncé la mise à pied de « tous les employés non essentiels ».

Selon le communiqué publié vendredi, un nombre limité d'employés demeurera en place jusqu'à ce que les activités à l'usine soient arrêtées de façon sécuritaire.

« Malheureusement, malgré tout le temps, les ressources financières et les efforts investis, les équipements de calcination d'Outotec demeurent défectueux et inadéquats », a déclaré Glenn Kelly, chef de la direction d'Orbite.

Orbite a dit avoir dépensé plus de 30 millions pour acheter et installer le matériel de calcination. Plus de 7,5 millions ont été engagés par Outotec pour la conception et la mise en place de solutions aux problèmes rencontrés en 2017 avec la conception d'origine, a ajouté Orbite.

Ottawa et Québec ont déjà aidé la société à hauteur de quelque 25 millions.