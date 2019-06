 Brèche de sécurité chez Desjardins: comment éviter les fuites par ses employés? 

Peut-on éviter à 100 % que ses employés fraudent ou qu'ils dérobent des données, comme c'est arrivé chez Desjardins ? Non.

Et ces moyens doivent être implantés tant à l'étape du processus d'embauche qu'au cours de la vie dans le bureau d'un employé, qu'au niveau des outils technologiques de l'entreprise.

N'empêche. « On peut mettre des moyens en place pour limiter de tels agissements », estime Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

« Ce sont parmi les situations les plus catastrophiques pour un employeur, note Éric Lallier, avocat en droit du travail de la firme Norton Rose Fulbright Canada. Et ça peut arriver même avec tous les mécanismes en place. »

Autre bonne pratique ? « Faire signer des avis de confidentialité claires, dit Éric Lallier. À l'embauche ou en cours d'emploi, sur des projets spéciaux, quand une personne change de fonction... Cet encadrement peut se faire à bien des moments. »

Envoyer les bons messages

Une organisation devrait toujours clarifier ses attentes aux plans de l'éthique et de ses valeurs. « Plusieurs font signer un code d'éthique, même chaque année, dit Manon Poirier. Ça a un aspect d'abord moral, mais ça lance le message que c'est important et qu'on s'attend à un certain type de comportement de la part de l'employé. »

Même dans le tourbillon du quotidien, il est bon que les gestionnaires soient à l'affût des changements de comportement de leur personnel.