Canopy Growth creuse sa perte

Canopy a affiché un chiffre d'affaires de 94,1 millions pour son trimestre clos le 31 mars, comparativement à celui de 22,8 millions de la même période l'an dernier. Les analystes visaient des revenus de 92,6 millions, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Cependant, la perte nette de Canopy a gonflé à 323,4 millions, ou 98 cents par action, en regard de celle de 54,3 millions, ou 31 cents par action, de la même période un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à une perte nette de 30 cents par action, selon Thomson Reuters Eikon.

Sur une base ajustée, la perte avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement a atteint 98 millions, comparativement à 21,7 millions un an plus tôt, les dépenses d'exploitation ayant progressé de plus de 300 %.

L'action de Canopy glissait en fin d'avant-midi de 4,42 $, soit 7,7 %, à la Bourse de Toronto, où elle se négociait à 53,25 $.