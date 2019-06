Desjardins: les clients protégés pour cinq ans

Initialement, une lettre de Desjardins transmise jeudi à ses membres faisait état d'une protection d'un an pour un service de surveillance du dossier de crédit et d'assurance en cas de vol d'identité. Le site de Desjardins fait vendredi matin état d'une protection de cinq ans offerte aux frais de Desjardins. « Nous vous offrons de souscrire, à nos frais et pour une période de 5 ans, à un service de surveillance du dossier de crédit et d'assurance en cas de vol d'identité. Ce service inclut une surveillance quotidienne de votre dossier de crédit, des alertes en cas d'activité et une assurance en cas de vol d'identité », peut-on lire sur le site de la coopérative.