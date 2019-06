Walmart passe à la caisse pour corruption: 282 millions d'amende

Le géant de la distribution Walmart, qui a connu un développement fulgurant à l'international dans les années 2000, a écopé d'une amende de plus de 282 millions de dollars pour solder des accusations de corruption menée par ses filiales à l'étranger.

Au terme d'une enquête qui a duré sept ans et à laquelle le groupe a volontairement collaboré, l'autorité américaine des marchés financiers (SEC) et le département de la Justice ont annoncé la facture jeudi: Walmart a accepté de payer 144 millions de dollars au titre des poursuites de la SEC, et 138 millions de dollars pour solder l'enquête du département de la Justice.

Le groupe était accusé d'avoir laissé ses filiales - en particulier au Brésil mais aussi en Chine, en Inde et au Mexique - avoir recours à des tiers qui payaient les autorités locales pour faciliter leur implantation.

«Walmart a profité de sa rapide expansion internationale mais, ce faisant, le groupe a choisi d'ignorer la prise de mesures anticorruption», a résumé le procureur général adjoint Brian Benczkowski dans un communiqué.