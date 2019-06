Fontaine Santé achète une division de Campbell

L'entreprise montréalaise Fontaine Santé, connue pour ses houmous et ses trempettes, a mis la main sur une division des soupes Campbell établie au Michigan appelée Garden Fresh Gourmet. La transaction, évoquée par le géant américain en février, est passée inaperçue ici.

La transaction a été officiellement conclue « en mai », a confirmé à La Presse une porte-parole de Campbell. Les termes financiers de l'entente n'ont pas été dévoilés par les parties.

Il s'agit de la première percée aux États-Unis pour le transformateur alimentaire de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Fondée par un couple de restaurateurs en 1998, Garden Fresh Gourmet avait été achetée par le géant Campbell en 2015 pour la somme de 231 millions US (environ 300 millions CAN). L'entreprise est surtout connue pour sa salsa, mais elle fabrique aussi de la soupe, du houmous et des croustilles.