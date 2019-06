Shopify prend de l'expansion aux États-Unis

La société logicielle d'Ottawa, qui fournit des plateformes de vente en ligne, affirme que le réseau de centres aidera certains marchands américains admissibles à réduire leurs coûts d'expédition et à garantir des livraisons rapides.

Shopify a précisé que les centres de distribution fourniraient des services d'entreposage et d'expédition, ainsi que la technologie de gestion des stocks, qui aideront les petits commerçants à distribuer leurs produits plus efficacement.

La société n'a pas révélé si et quand elle étendrait son réseau de distribution au Canada.

L'expansion de Shopify s'explique par la concurrence accrue d'autres plateformes en ligne, qui ajoutent des options de vente directe, telles qu'Instagram. De son côté, le géant du commerce électronique en ligne, Amazon, continue de rechercher des options d'expédition plus rapides et plus fiables pour ses clients.

L'annonce sur les centres de traitement de commandes a été faite lors de la conférence annuelle Unite de la société. La société a également dévoilé de nouvelles offres linguistiques et monétaires, des conceptions actualisées pour les magasins en ligne et les points de vente, ainsi qu'une nouvelle plateforme pour les marchands de plus grande taille.