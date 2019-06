Brasserie Molson: le Fonds FTQ se joint à Montoni et Sélection

Le 5 juin dernier, le consortium Montoni-Sélection s'est entendu avec la Ville pour lui céder 20 % du terrain de 1,2 million de pieds carrés à des fins de parc, de promenade riveraine, d'espaces collectifs et de logements sociaux. Le conseil municipal a avalisé hier les différentes ententes. C'est dans ce cadre que la participation du Fonds FTQ est devenue publique.

Capital-actions

Le Fonds prendra vraisemblablement une participation en capital-actions, selon son modèle habituel d'intervention. L'ampleur du chantier à la Molson est encore inconnue, mais il sera assurément significatif.

Selon le mémoire déposé en avril à l'Office de consultation publique de Montréal, Sélection et Montoni veulent y ériger de 4000 à 5000 logements, aménager un supermarché et assurer le recyclage des enseignes et de l'horloge Molson, considérés comme des points de repère majeurs du paysage de l'est du centre-ville. Il est aussi question de créer une microbrasserie qui comprendrait des installations muséales faisant le lien entre l'histoire du site et l'expérience brassicole de Molson.

Le site industriel devient disponible en raison du déménagement prochain de la brasserie dans la zone industrielle aéroportuaire de l'arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil. La construction de la nouvelle brasserie a commencé en 2018. Le déménagement devrait se faire en 2021.