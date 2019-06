Martha Stewart au Congrès mondial du cannabis

La reine américaine de l'art de vivre a pris la parole mardi devant quelque 650 leaders de l'industrie dans le cadre du Congrès mondial du cannabis qui se déroule à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

En février, Martha Stewart s'est jointe à Canopy Growth Corp., une société établie en Ontario, où elle joue un rôle de conseillère afin de développer une nouvelle gamme de produits.

L'entreprise a déclaré qu'elle mettrait à profit les connaissances de Mme Stewart en matière de produits de consommation, tout en explorant l'efficacité du cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes pour les humains et les animaux domestiques.

L'animatrice et femme d'affaires affirme avoir été initiée à Canopy Growth par le rappeur Snoop Dogg, dont l'intérêt pour la marijuana est connu depuis longtemps.

En 2015, elle avait cuisiné des brownies avec Snoop Dogg à son émission, « The Martha Stewart Show », et avait laissé entendre qu'il pourrait ajouter un peu de cannabis à la recette.

Les participants au congrès ont éclaté de rire lorsque Martha Stewart a déclaré que Snoop Dogg était « toujours un peu gelé ».