Transat ne peut sortir de la période d'exclusivité accordée à Air Canada

Contrairement à ce qui avait été compris et écrit par la grande majorité des médias et des analystes qui se sont prononcés jusqu'à présent sur le projet d'achat de Transat par Air Canada, il n'existe pas de clause permettant à Transat de mettre fin à cette exclusivité, même en échange d'une pénalité.

On croyait qu'une telle rupture par Transat la forcerait à payer une pénalité de 15 millions de dollars à Air Canada. Or, ce n'est pas ce qui est écrit dans le communiqué annonçant l'entente diffusé le 16 mai dernier, a fait remarquer hier le vice-président aux ressources humaines et aux affaires publiques de Transat, Christophe Hennebelle.