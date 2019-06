Dollarama profite d'une hausse de l'achalandage

Les ventes de l'entreprise ont crû de 9,5 %.

La société a déclaré que le bénéfice s'élevait à 33 cents par action ordinaire après dilution pour le trimestre terminé le 5 mai, contre 31 cents par action ordinaire après dilution il y a un an.

Les ventes pour le premier trimestre de l'exercice financier 2020 de la société ont totalisé 828,0 millions, en hausse comparativement aux 756,1 millions du même trimestre l'an dernier.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 5,8 % au cours du trimestre.

Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 34 cents par action et un chiffre d'affaires de 813 millions, selon Thomson Reuters Eikon.

Dollarama comptait 1236 magasins à la fin de son dernier trimestre, contre 1170 magasins il y a un an.

« L'exercice 2020 s'amorce sur une bonne note pour Dollarama, avec une forte croissance du chiffre d'affaires et des ventes des magasins comparables, y compris une augmentation notable de la taille du panier et de l'achalandage, ce qui reflète la réaction positive des consommateurs à notre proposition de valeur et à nos différentes initiatives de gestion des catégories et de marchandisage », a déclaré le président et chef de la direction, Neil Rossy.