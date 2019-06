Groupe Mach fait monter les enchères pour Transat

Le Groupe Mach, surtout reconnu comme développeur immobilier, dépose une offre de 14$ par action pour Transat, soit 1$ de plus que les 13$ évoqués dans l'entente entre Air Canada et Transat il y a quelques semaines.

Le Groupe Mach propose d'acheter l'entreprise, la sortir de la Bourse et poursuivre son plan stratégique basé notamment sur une diversification vers le secteur hôtelier.

L'entreprise québécoise dirigée par Vincent Chiara a trouvé un allié. TM Grupo Inmobiliario, décrit comme « le plus important développeur immobilier résidentiel et touristique en Espagne et le fournisseur hôtelier préféré de Transat au Mexique », serait appelé immédiatement après la clôture de la transaction à verser 15 millions de dollars et ses trois hôtels opérant au Mexique dans Transat, en échange d'une participation de 25%.

Mach demande aussi au gouvernement du Québec une « aide financière » de 120 millions de dollars comme condition à la réalisation de la transaction. L'offre dépend aussi de la conclusion d'ententes avec le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt.

Du même coup, l'entreprise dirigée par Vincent Chiara révèle qu'elle a approché la direction de Transat dès janvier dernier à propos d'une transaction. Transat a dévoilé le 30 avril, à l'occasion de son assemblée annuelle, qu'elle étudiait des offres d'achat.

Transat s'est engagée le 16 mai dernier à négocier exclusivement avec Air Canada pour une période de 30 jours. Si elle devait rompre cette promesse, elle devrait verser à Air Canada une pénalité de 15 millions der dollars.