Achat de Transat par Air Canada: le plus gros actionnaire dit non

Le plan d'Air Canada pour acheter Transat se bute à un gros obstacle : le principal actionnaire de Transat - qui est aussi le plus important actionnaire d'Air Canada - s'oppose catégoriquement à la proposition préliminaire d'Air Canada pour le voyagiste montréalais.

« Transat vaut beaucoup plus que ça. Ce n'est pas intéressant », lance Peter Letko au sujet du prix de 13 $ par action - ou environ 520 millions au total - évoqué il y a deux semaines.

Peter Letko et son partenaire Daniel Brosseau dirigent Letko Brosseau, une firme montréalaise de gestion d'actifs qui détient une participation d'environ 20 % dans Transat et de quelque 10 % dans Air Canada. Actuellement, ces deux participations valent respectivement 80 millions et 1,1 milliard de dollars.