McDonald's quitte définitivement La Ronde

Le fameux duo Joyeux festin-Ribambelle, bien connu des parents qui accompagnaient leurs jeunes enfants dans les petits manèges de La Ronde, n'est plus une option. McDonald's a quitté le parc d'attractions, a-t-on appris.

« Ce n'est pas un choix de notre part. C'est eux qui ont décidé de partir », a affirmé à La Presse la porte-parole de La Ronde, Karina Thevenin, précisant qu'un autre restaurant familial allait bientôt occuper l'espace.

Ce McDonald's était le seul au Québec à ne pas être ouvert toute l'année durant, ce qui explique en partie la « décision d'affaires » qui a été prise.

« Le bail venait à échéance et considérant la saisonnalité et le coût des améliorations locatives à faire, qui étaient quand même assez importantes, on a décidé de ne pas renouveler l'entente avec Six Flags [propriétaire de La Ronde] », explique Ryma Boussoufa, directrice des communications externes chez McDonald's.

Le restaurant avait la particularité d'offrir un menu différent des autres, moins complet et plus cher. Les salades, par exemple, n'y étaient pas vendues, faute d'espace de réfrigération suffisant, avait mentionné un porte-parole à La Presse, il y a quelques années. Le Festin du Parc (la version locale du Joyeux festin) ne pouvait contenir ni tranches de pommes, ni lait.

Un franchisé, deux fermetures

Le restaurant appartenait au franchisé Alain Desrosiers. C'est aussi lui qui exploitait le McDonald's de l'avenue du Mont-Royal, fermé à la mi-décembre.

L'homme d'affaires, qui possède encore six restaurants, a aussi fait les manchettes en 2017 lorsqu'il a reçu des amendes totalisant 2600 $ en raison de l'insalubrité constatée dans deux de ses adresses (dont celle du Plateau Mont-Royal). Il n'a pas été possible de lui parler, hier.

« Il n'y a aucun lien entre la fermeture sur le Plateau, la fermeture à La Ronde et Alain Desrosiers, affirme Mme Boussafa. Ce n'est pas Alain, le dénominateur commun. C'est un drôle d'adon. On n'est pas en train de fermer les restaurants d'Alain Desrosiers. »

L'entrepreneur a-t-il tenté de vendre ses franchises pour récupérer sa mise ? Non, répond la porte-parole de McDonald's. « On a regardé la situation de ce restaurant-là [celui sur Mont-Royal] et on a pris la décision de le fermer pour plusieurs raisons d'affaires. »

L'emplacement occupé par McDonald's pendant 35 ans à La Ronde a été repris par Six Flags qui y installera La Centrale Burgers & Frites.

Ceux qui souhaitent manger plus santé pourront se rendre près de la défunte Pitoune et découvrir la nouvelle Halte gourmande.

En tout, La Ronde compte 49 restaurants, dont 16 sont des concessions (Subway, Amir, Pizza Pizza, etc.). De son côté, McDonald's regroupe 328 établissements au Québec, dont 92 % sont exploités par des franchisés.