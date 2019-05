Des meubles plus durables chez IKEA ?

Au départ, en 1943, IKEA s'était donné la mission d'offrir des produits accessibles au plus grand nombre de gens. Aujourd'hui présente dans plus de 29 pays, l'entreprise s'engage dans l'économie circulaire. Elle utilise des matériaux durables et recyclables. Elle vend même des panneaux solaires domestiques en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

Ici, au Canada, IKEA produit son énergie à l'aide de deux parcs éoliens et elle a installé des panneaux solaires sur quelques magasins.