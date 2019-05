La Banque TD affiche un profit en hausse

Le prêteur torontois a précisé que son bénéfice par action avait atteint 1,70 $ pour le trimestre clos le 30 avril, comparativement à celui de 1,54 $ du deuxième trimestre de l'année dernière.

Les provisions pour pertes sur prêts ont totalisé 633 millions pour le trimestre, alors qu'elles étaient de 556 millions l'an dernier.

Sur une base ajustée, la Banque TD a réalisé un bénéfice de 1,75 $ par action, un résultat en hausse par rapport à celui de 1,62 $ par action de la même période en 2018.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un profit de 1,67 $ par action, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Les activités canadiennes de détail ont généré un bénéfice de 1,85 milliard au plus récent trimestre, comparativement à 1,83 milliard un an plus tôt, tandis que ces activités aux États-Unis ont gagné 1,26 milliard, en hausse par rapport à 979 millions. Le profit des services bancaires de gros a retraité à 221 millions, alors qu'il avait été de 267 millions l'an dernier.