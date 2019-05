Requête pour syndiquer la SQDC en Outaouais

C'est le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, qui a déposé une autre requête en accréditation, quelques heures à peine après l'ouverture de la succursale. Et cette requête vise non seulement l'établissement de Gatineau, mais ceux de toute la région de l'Outaouais qui ouvriront éventuellement leurs portes.

Le SCFP a déposé des requêtes en accréditation syndicale sur une base régionale, plutôt que par succursale, comme l'ont fait les deux autres organisations syndicales présentes à la SQDC, soit les Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, aussi affiliés à la FTQ, et le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools, rattaché à la CSN.

Les autres requêtes en accréditation syndicale sur une base régionale déposées par le SCFP visent les régions du Centre-du-Québec, de Québec-Chaudière-Appalaches et de la Montérégie. Le Tribunal administratif du travail n'a pas encore statué sur ces requêtes, puisque même le fait que les syndicats puissent y être constitués sur une base régionale, plutôt que par succursale, est contesté.