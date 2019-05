Barrick propose une entente à Acacia Mining

En vertu de sa proposition, Barrick, qui détient une participation majoritaire dans la minière africaine, échangerait 0,153 action de Barrick pour chaque action d'Acacia.

L'offre évalue Acacia à 787 millions US et propose une contrepartie totale équivalant à 285 millions US pour les actionnaires minoritaires d'Acacia.

Le plan est soumis à un certain nombre de conditions habituelles, notamment l'obtention de la recommandation du conseil d'administration d'Acacia.

Barrick a indiqué qu'elle travaillait pour aider à régler un différend fiscal entre Acacia et le gouvernement tanzanien, mais le pays africain n'est pas prêt à conclure un accord directement avec Acacia.

Acacia dit avoir été exclue des négociations et a exhorté ses actionnaires à ne prendre aucune mesure concernant la proposition de Barrick pendant que son conseil d'administration examinait la situation.