Le patron du régulateur américain recommande la fusion T-Mobile/Sprint

« A la lumière des engagements pris par T-Mobile et Sprint et des éléments dont nous disposons à ce jour, je pense que cette opération est dans l'intérêt du public et je compte recommander à mes collègues une approbation de la FCC » à l'opération de fusion, a affirmé Ajit Pai dans un communiqué.

Parmi les principaux engagements pris par les deux entreprises, une large couverture du territoire en 5G, la future génération ultrarapide de l'internet mobile.

Sprint et T-Mobile se sont ainsi engagés à couvrir le territoire américain en 5G à 97 % dans les trois ans après la fusion et à 99 % dans les six ans. La promesse faite par les deux groupes prévoit en outre de couvrir largement les zones les plus reculées du pays.

« Deux des priorités principales de la FCC sont de refermer la fracture digitale dans l'Amérique profonde et de faire progresser l'avance américaine en matière de 5G, la prochaine génération de connectivité sans fil », a noté la FCC dans son communiqué.

« Les engagements pris par T-Mobile et Sprint augmenteraient significativement chacun de ces deux objectifs majeurs », a-t-elle ajouté.

T-Mobile et Sprint, les troisième et quatrième opérateurs américains de téléphonie mobile, ont annoncé il y a près d'un an jour pour jour leur projet définitif de mariage, un projet qui a connu de nombreux retards depuis.

L'approbation du patron de la FCC ne signifie toutefois pas encore un feu vert du régulateur américain des télécoms en tant que tel. Pour y parvenir, le président de la FCC va présenter un projet d'ordonnance en ce sens, a précisé le régulateur.

La transaction entre les deux groupes reste par ailleurs soumise à un feu vert du ministère américain de la Justice (DoJ). Mais un représentant de la FCC s'est montré plutôt optimiste lundi quant à un feu vert rapide du gouvernement américain.