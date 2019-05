Honda s'offre une campagne à saveur québécoise

Six ans après que Martin Matte eut rangé les clés de sa Honda, l'Association des concessionnaires Honda du Québec revient avec une campagne spécialement québécoise. Sans porte-parole, mais avec un slogan qu'on souhaite marquant.

« Cette fois, on a décidé, conjointement avec Honda Canada et l'Association des concessionnaires Honda, de faire une campagne à saveur québécoise. » - Dan Zagury

« Ces dernières années, l'offre et les promotions mensuelles de Honda ont beaucoup été mises de l'avant, raconte Dan Zagury, associé et vice-président groupe conseil de l'agence Gendron Communication, conceptrice de la campagne.

« On voulait que les Québécois se reconnaissent à travers différentes situations tout en axant le message sur les différentes caractéristiques des voitures Honda, explique Dan Zagury. Notre approche était donc d'avoir une accroche mémorable qui entre dans la tête des consommateurs »

Porte-parole

Si Martin Matte a, à l'époque, représenté l'Association des concessionnaires Honda pendant 13 ans, l'idée d'un nouveau porte-parole notoire a été mise de côté, cette fois. « Ce sont des discussions qu'on a eues », admet néanmoins Dan Zagury.

« On voulait que tous se reconnaissent dans les pubs », justifie Christine Cadieux, directrice de compte de Gendron.

« Cela dit, le fait de ne pas avoir de porte-parole n'est pas une décision budgétaire, mais stratégique. » - Christine Cadieux

L'humour a toutefois encore été privilégié pour cette nouvelle campagne, une approche jugée efficace pour véhiculer simplement un message. « Et pour que celui-ci rentre dans la tête des gens, espère Dan Zagury. On aimerait que l'expression "J'sais pas, j'ai une Honda" reste. »

« On voulait que l'attribution à la marque soit là, dit Christine Cadieux. On va pouvoir utiliser cette phrase dans toutes sortes de contextes de la vie courante. »

Compétition

Nécessaire de viser précisément le Québec pour faire grimper les ventes de véhicules dans la province ?

« Présentement, nous sommes dans un marché non seulement très compétitif », mais aussi stagnant, explique Pierre Yelle, directeur de zone, ventes automobiles de Honda, qui cite le consultant spécialiste de l'industrie automobile DesRosiers (DAC) qui ne prévoit pas d'augmentation des ventes.

« Et en 2019, on a noté une baisse de 10 % [selon Polk] dans le marché du véhicule domestique, alors que Honda a connu une augmentation des ventes d'environ 2,6 %. Donc, dans un marché stable, on souhaite maintenir cette augmentation. »

Selon Honda, la cadence des ventes de ses véhicules n'a pas ralenti après la disparition de Matin Matte de ses campagnes publicitaires.

« Nous avons même connu deux années records de ventes au Québec depuis 2016, affirme Pierre Yelle. Même si on a fait de belles affaires avec Martin Matte, la fin de son contrat n'a pas eu d'impact négatif. »