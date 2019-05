Le spécialiste québécois des simulateurs et de la formation CAE a dépassé les attentes en affichant un bénéfice et un chiffre d'affaires plus élevés au quatrième trimestre, comparativement à la même période l'année précédente.

La société montréalaise a engrangé un bénéfice net de 122,3 millions, soit 46 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à un profit net de 82,3 millions, ou 31 cents par action, il y a un an.

Les revenus trimestriels ont totalisé 1,02 milliard, en hausse par rapport à ceux de 720,9 millions de l'an dernier.

Le marché a bien réagi à ces résultats et l'action de CAE progressait vendredi après-midi de 3,02 $, soit 9,4 %, à la Bourse de Toronto, où elle se négociait à 35,02 $.

Les produits générés par la formation pour l'aviation civile ont totalisé 593,4 millions, au plus récent trimestre contre 395,5 millions il y a un an, tandis que les produits du secteur de la défense et de la sécurité sont passés de 290,5 millions à 387,9 millions. Les revenus tirés des activités de soins de santé ont atteint 40,7 millions, contre 35,1 millions.

En excluant les éléments non récurrents, CAE a indiqué avoir dégagé un bénéfice de 127,5 millions, ou 48 cents par action, contre 82,3 millions, ou 31 cents par action, au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice ajusté par action de 43 cents et un chiffre d'affaires de 945,2 millions, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Dans ses perspectives, CAE a jugé être en position de voir sa croissance surpasser celle du marché au cours de l'exercice 2020.

L'analyste Benoît Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, a particulièrement bien accueilli les prévisions de croissance du bénéfice d'exploitation pour l'exercice à venir, notamment celle d'entre 25 % et 30 % du secteur de l'aviation civile et celle d'entre 7 % et 10 % du secteur de la défense.

Il a aussi souligné l'augmentation projetée de 10 % à 15 % des dépenses en immobilisations pour 2020. « Bien que cela soit supérieur à nos attentes, nous croyons que les solides contrats annoncés pendant l'exercice 2019 soutiennent ces investissements », a-t-il expliqué dans une note de recherche.

Par ailleurs, CAE a annoncé le versement, le 28 juin, d'un dividende de 10 cents par action aux actionnaires inscrits en date du 14 juin.

Pour l'ensemble de l'exercice, CAE a cumulé un bénéfice net de 330 millions, en baisse de 5 % par rapport à celui de l'exercice précédent. Son chiffre d'affaires a cependant avancé de 17 % pour atteindre 3,3 milliards.