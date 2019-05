Le bénéfice net de Walmart s'envole de 80% au premier trimestre

Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, de 1,13 dollar, soit 11 cents de plus que ce qu'espéraient en moyenne les analystes financiers.

La performance trimestrielle a été dopée par un gain de 837 millions de dollars lié à sa participation au capital de la plateforme de commerce en ligne chinoise JD.com, dont il est un actionnaire depuis 2016. Au premier trimestre 2018/19, cette participation avait pesé sur les résultats, Walmart ayant versé au fisc américain 1,84 milliard de dollars.

Outre JD.com, le groupe de Bentonville a pu compter également sur les consommateurs américains qui lui ont permis d'enregistrer la meilleure croissance des ventes pour un premier trimestre aux États-Unis depuis neuf ans.

Les ventes à magasins comparables, indicateur surveillé de près par les marchés financiers parce qu'il donne une image plus fidèle de la réalité de l'activité, ont augmenté de 3,4 % aux États-Unis, contre une hausse de 3,3 % anticipée.

En conséquence, les revenus de Walmart aux États-Unis ont progressé de 3,3 % à 80,34 milliards de dollars, alors que les recettes générées à l'étranger ont diminué de 4,9 % à 28,77 milliards. Ces dernières ont toutefois augmenté de 1,2 % à taux de change constants, souligne Walmart.

L'effet du dollar fort se ressent dans le chiffre d'affaires total du groupe, qui n'a augmenté que de 1 % à 123,9 milliards de dollars. Hors effets de change défavorables, la hausse est de 2,5 %.

À Wall Street, le titre, qui a déjà progressé d'environ 18 % depuis de l'année, gagnait 0,80 % vers 7 h 40 dans les échanges électroniques de pré-séance.

L'offensive de Walmart dans le commerce en ligne pour reprendre des parts de marché à Amazon continue de porter ses fruits puisque les ventes sur l'internet ont augmenté de 28 %, mais de 37 % aux États-Unis.

L'enseigne a annoncé en début de semaine qu'elle allait désormais offrir dans certaines villes américaines les livraisons gratuites à domicile le jour suivant la commande. Elle prévoit d'étendre ce service à 75 % de la population américaine d'ici la fin de l'année.

Cette annonce est une réponse à la décision d'Amazon le 25 avril de livrer gratuitement aux abonnés au service Prime leurs courses le jour suivant la commande.

Seul hic pour Walmart : la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Celle-ci perturbe sa chaîne d'approvisionnement et devrait conduire le groupe à augmenter ses prix, frappant ainsi le consommateur américain au portefeuille.

« Nous surveillons les discussions sur les taxes douanières et espérons qu'il y ait un accord », a déclaré jeudi Brett Biggs, le directeur financier, cité dans le communiqué. « Notre but est de demeurer le leader des prix bas et nous allons gérer activement les prix et les marges comme il se doit, tout en gardant à l'esprit les intérêts de nos clients et de nos actionnaires », a-t-il ajouté.