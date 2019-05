Achat de WestJet par Onex: un prélude à l'achat de Transat ?

Vingt ans après une tentative infructueuse de mettre la main à la fois sur Air Canada et sur Canadian, le conglomérat financier torontois Onex semble en voie de réussir, moyennant 5 milliards de dollars, à acquérir WestJet. Et si Transat était la prochaine ?

« Probablement qu'il a eu vent de discussions entre WestJet et Onex et il s'est dit qu'il risquait de se retrouver largement en position de faiblesse face à ce concurrent. Avec la sensibilité liée aux sièges sociaux, il a vu l'opportunité d'aller chercher des capitaux. »

Ensemble, Transat et WestJet pourraient accaparer 44 % de la capacité offerte vers les destinations soleil, contre 27 % pour Sunwing et 24 % pour Air Canada, selon des données publiées en mars par Transat. Vers l'Europe, les deux disposeraient de 26 % de la capacité, contre 43 % pour Air Canada.

« Ce serait logique que ça arrive, mais je ne sais pas si les autorités réglementaires laisseraient cela passer », a estimé hier Ramy Elitzur, professeur à la Rotman School of Business de l'Université de Toronto, à propos d'un rapprochement entre Transat et WestJet. « Probablement, parce qu'ils ont laissé Air Canada et Canadian fusionner à l'époque. »

Peu connu au Québec, le conglomérat financier Onex est un géant du monde des affaires canadien qui n'en est pas à sa première tentative de percer le marché du transport aérien.

Deuxième tentative

Au Québec, le nom du conglomérat financier Onex a surtout fait la manchette en 1999, quand il a tenté de réaliser simultanément les acquisitions d'Air Canada et de son compétiteur de l'époque, Canadian. C'est un tribunal québécois qui avait mis fin à cette saga, en jugeant que la transaction était illégale puisque le financement américain d'Onex dans le cadre de cette transaction ne respectait pas la Loi sur la propriété étrangère des transporteurs aériens.

Depuis, Onex a touché au domaine de plusieurs autres façons. Il a notamment mis sur pied l'important fournisseur de pièces Spirit Aerosystems, en achetant des usines de Boeing, a été actif pendant six ans chez le fournisseur d'équipements électroniques pour l'aérospatiale CMC Electronics et détient actuellement BBAM, un important locateur d'aéronefs.

« Gerry Schwartz [président d'Onex] n'a jamais avalé cette transaction avortée, estime Mehran Ebrahimi, professeur spécialiste de l'aéronautique à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. J'ai l'impression qu'il est en train de mettre la table pour revenir en force cerner Air Canada. »

Un géant

Fondé il y a 35 ans, Onex gère aujourd'hui des actifs évalués à environ 31 milliards de dollars.

Onex en bref

Revenus (2018) : 23,8 milliards

Profit (perte) : 796 millions

Actif (31-12-2018) : 45,4 milliards

Employés des sociétés du groupe : 217 000

Parmi les entreprises les plus connues actives dans le portefeuille d'Onex ou qui y ont déjà passé, notons Alliance Atlantis, Celestica, Impark, Jeldwen, Cineplex, LSG Sky Chefs, Spirit Aerosystems et l'hôtel Tropicana Las Vegas.

Redresseur

D'un investissement à l'autre, la méthode d'Onex est généralement la même, note Ramy Elitzur, professeur à la Rotman School of Business de l'Université de Toronto.

« Ils arrivent et rendent l'entreprise plus efficace et plus profitable. Ils sont très bons pour prendre des entreprises qui ne font pas très bien et les redresser. »

- Ramy Elitzur

L'ennui, selon M. Elitzur, c'est que WestJet n'est pas une société en difficulté. D'où sa perplexité par rapport à cette transaction.

« WestJet est l'une des meilleures lignes aériennes en Amérique du Nord, juge-t-il, je ne sais pas comment ils vont l'améliorer. Et qui veut se lancer dans le transport aérien, c'est horrible ! »

Air Canada a très bien fait au cours des dernières années, admet-il, mais elle bénéficiait d'une position enviable.

Les employés de WestJet ne doivent pas nécessairement s'attendre à des réductions de personnel ou à des coupes draconiennes pour tenter de rentabiliser rapidement l'investissement, juge M. Elitzur.

« Mais ils vont changer des choses. Ils vont assurément se lancer dans un grand exercice d'analyse des coûts. Ils vont trouver des façons. »