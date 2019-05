Chez EY, c'est tous les jours vendredi

Il suffit de passer quelques minutes à l'accueil de la firme EY pour arriver à un constat : les tailleurs et complets se font rares. Même réflexion chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Le jean et les baskets propres sont portés par plusieurs employés, comme s'ils évoluaient dans une agence de pub.

La cravate ? Les souliers à talons hauts ? Plusieurs de ces accessoires attendent sagement dans l'armoire des VP.

« Je travaille ici depuis 22 ans et à mes 10 premières années, jamais on ne se présentait sans veston-cravate au bureau ou chez un client, se remémore Yann Lavallée, associé en certification d'EY. Tranquillement, on a vu un relâchement de la cravate. Et même chez certains clients, on a vu qu'elle disparaissait. »

En 2017, quelques années après l'instauration de vendredis « jean », les 6000 employés d'EY au Canada ont reçu une vidéo du président et chef de la direction de l'époque : « Il n'y aura plus de vendredis jean... maintenant, ce sera tous les jours en jean ! »

On ne s'est pas fait prier pour bénir la parole du patron, même si certains préfèrent encore une tenue traditionnelle. « Chacun a adopté le code vestimentaire à son rythme, estime Yann Lavallée. Même moi, au départ, avec le vendredi jean, j'ai eu l'impression d'être moins efficace. Mais rapidement, j'ai trouvé ça plus confortable et agréable. »

Tous les grands

À Montréal, EY s'ajoutait ainsi aux grands cabinets de comptabilité et de fiscalité ayant adopté le « suit & jeans » ou le « business casual » au travail. « La première qui est arrivée avec le concept de s'habiller selon son jugement est PwC, note Marie-Claude Pelletier, présidente et styliste des Effrontés. Pour une raison de recrutement. Les cabinets doivent user de beaucoup de stratagèmes pour attirer les jeunes générations, pour lesquelles conserver leur propre identité est plus important. »

Des employés dans la vingtaine et la jeune trentaine le confirment : « C'est quelque chose d'intéressant et d'attirant, dit Oussama Abbes, analyste de données sénior, service de certification, d'EY. Pour moi qui viens du domaine bancaire, c'est un plus. On est plus à l'aise. »

« Je ne choisirai pas une entreprise par rapport à ça, mais c'est un avantage de m'habiller comme je veux. Je suis plus moi-même. » - Ariane McKay-Hamelin, responsable du recrutement universitaire, est du Canada, d'EY

La rétention n'a cependant pas été une motivation calculée quand RCGT a favorisé la tenue décontractée, indique la direction. « C'est une solution plus évolutive qu'un mémo du lundi matin, estime son président Emilio B. Imbriglio. On a vécu l'évolution des services, des clients, des mentalités. Puis, on s'est ajustés. C'est devenu plus contagieux qu'une décision corporative. Et ça ne s'est pas fait avec cette pensée d'acquisition ou de rétention. On s'adapte aux réalités. »

La diversification des services et de la clientèle est en grande partie responsable de cette transition vestimentaire. « On est plus qu'un cabinet de fiscalité et de comptabilité, explique Emilio B. Imbriglio. La firme a évolué vers des services professionnels autres. On s'habille maintenant en fonction de ce qu'on va faire dans la journée et des clients rencontrés. »