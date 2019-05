Le chef de la direction de Second Cup quitte l'entreprise

La chaîne de cafés Second Cup a annoncé vendredi que son chef de la direction, Garry Macdonald, avait l'intention de quitter l'entreprise à la fin du mois.

La société a précisé que Steve Pelton, qui a cofondé la chaîne Landing Restaurants, qui a été vendue à Recipe Unlimited en 2014, avait été nommé pour lui succéder.

Ce changement à la haute direction survient alors que Second Cup affichait vendredi un bénéfice de 750 000 $, soit 4 cents par action, pour son premier trimestre. Cela se comparait à une perte de 138 000 $, ou 1 cent par action, pour la même période l'an dernier.

Sur une base ajustée, Second Cup a indiqué avoir perdu 295 000 $, soit 1 cent par action, pour le plus récent trimestre, comparativement à une perte ajustée de 138 000 $, ou 1 cent par action, au premier trimestre de 2018.

Les revenus ont totalisé 6,2 millions, un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de 5,6 millions d'il y a un an. Les ventes du système ont glissé à 34,3 millions, comparativement à 35,9 millions un an plus tôt.

Les ventes des cafés ouverts depuis au moins un an ont diminué de 0,9 %.