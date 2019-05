Thérapeutique Knight: les actionnaires demandent des comptes au patron

Petit coup de théâtre, hier, à l'assemblée des actionnaires de Thérapeutique Knight. L'administrateur et actionnaire mécontent qui menait une bataille de procurations dans le but d'apporter des changements stratégiques au sein de la société pharmaceutique montréalaise a retiré sa candidature juste avant l'assemblée.

« Je crois pouvoir être plus efficace dans le futur en tant que simple actionnaire actif », a fait savoir Meir Jakobsohn, qui détient 7 % des actions de Knight par l'entremise de sa société Medison.

Il souhaitait l'élection de nouveaux administrateurs au conseil. Un seul des candidats qu'il avait recrutés - Kevin Cameron - accédera au conseil d'administration.

Dans les dernières semaines, Meir Jakobsohn avait notamment reproché à Knight de « rester assise » sur ses liquidités (plus de 750 millions). Il avait aussi soulevé des allégations de conflit d'intérêts à l'endroit du fondateur et grand patron, Jonathan Goodman, en raison de sa participation dans Pharmascience, une société exploitée par son frère David et son père Maurice, tous deux présents dans la salle hier.