Une deuxième usine et 200 nouveaux emplois pour Nutrition Fit Plus

Nutrition Fit Plus, qui se décrit comme « le chef de file québécois du prêt-à-manger livré à domicile » ouvrira une deuxième usine qui créera 200 emplois. Celle-ci sera située à Dorval et entrera en fonction dès cet été.

Les nouvelles installations de plus de 30 000 pieds carrés lui permettront de « poursuivre sa croissance canadienne », a-t-on précisé dans un communiqué.

Nutrition Fit Plus, qui exploite actuellement une usine à Saint-Hyacinthe, souhaite produire près de cinq millions de repas annuellement (d'ici 24 à 36 mois) comparativement à 400 000 présentement.

« Notre objectif est de devenir la plus importante entreprise du prêt-à-manger livré à domicile au Canada d'ici 2022 et de franchir le cap des 100 millions de dollars en revenus d'ici les trois prochaines années. Nous étudions la possibilité d'une introduction en bourse au cours des 12 à 18 prochains mois », a détaillé Étienne Plourde, fondateur et président-directeur général de Nutrition Fit Plus.

Le projet d'ouverture d'une 3e usine, cette fois dans l'ouest canadien, est également dans les cartons.

L'homme d'affaires explique qu'on assiste actuellement à une « révolution des habitudes de consommation alimentaire » car les consommateurs veulent de plus en plus sauver du temps sans « sacrifier la qualité ni la saveur des aliments ». Cela représente évidemment un potentiel énorme pour la jeune pousse.

Les repas de l'entreprise sont livrés frais à domicile au Québec et en Ontario, chez plus de 12 500 clients.

Nutrition Fit Plus a été fondée en 2013 et compte une soixantaine d'employés à Saint-Hyacinthe.