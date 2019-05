Air Canada engrange un profit de 345 millions

Air Canada a réalisé un bénéfice net de 345 millions au premier trimestre de l'exercice financier en cours alors qu'un an plus tôt, la compagnie avait essuyé une perte de 203 millions.

Le président et chef de la direction d'Air Canada, Colin Rovinescu, explique ce résultat par deux initiatives mises en oeuvre en début du trimestre : l'acquisition du programme de fidélisation Aéroplan et la conclusion d'un nouveau contrat d'achat de capacité avec Chorus Aviation portant sur les services de transport aérien assurés par Jazz.

Au premier trimestre de 2019, les charges d'exploitation se sont établies à 4,326 milliards, en hausse de 341 millions, ou de 9 %, par rapport au premier trimestre de 2018.

L'interdiction de vol des appareils 737 MAX de Boeing décidée par Transports Canada et d'autres organismes de réglementation a entraîné le retrait inattendu de 24 avions du parc aérien d'Air Canada au cours des 18 derniers jours du trimestre.

Des mesures d'atténuation importantes, notamment la conclusion de nouveaux contrats de location et la prolongation de contrats en vigueur, le recours à d'autres transporteurs sur certaines liaisons et le regroupement des vols et des fréquences, ont permis au transporteur basé à Montréal de préserver environ 98 % de son service aérien à compter de la date de l'interdiction de vol jusqu'au 30 avril.