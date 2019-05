Les millions des patrons

Qui sont les patrons les mieux payés au Québec et les entreprises les plus généreuses envers leurs dirigeants ? La Presse dresse le palmarès, à l'aube d'une semaine chargée en assemblées annuelles.

Dans le document du budget fédéral de mars, on indiquait que « la justification du traitement fiscal préférentiel des options d'achat d'actions des employés est d'appuyer des entreprises canadiennes jeunes et en croissance ».

« Dans la dernière année seulement, deux entreprises encore réfractaires [au vote consultatif] ont emboîté le pas aux autres, soit Alimentation Couche-Tard et Saputo. Mais d'autres entreprises d'importance, comme CGI et Power Corporation, refusent toujours de céder aux pressions du MEDAC et à celle du monde financier en général. Une fois la nouvelle législation adoptée, elles devraient finalement se soumettre au gros bon sens. »

Au Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MEDAC), le regroupement québécois de petits investisseurs militants qui parcourt les assemblées d'actionnaires à ce sujet depuis plus d'une décennie, on « applaudit cette initiative tardive, que nous réclamons depuis longtemps ».

« Après quelques années d'usage, ces votes d'actionnaires sur la rémunération des dirigeants semblent produire un effet déviant d'une bonne gouvernance en contribuant à une certaine déresponsabilisation des conseils d'administration en matière d'élaboration et d'approbation des politiques de rémunération », signale pour sa part Michel Magnan, professeur et analyste à la Chaire de gouvernance de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia à Montréal.

« D'après les recherches à ce sujet dans quelques grands marchés boursiers du monde, aux États-Unis notamment, les conséquences de ces votes consultatifs demeurent très mitigées et suscitent un grand scepticisme dans les milieux de la gouvernance d'entreprise », constate Yvan Allaire, président exécutif du conseil de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP).

Comment évolue la rémunération totale des dirigeants des principales entreprises de Québec inc. en Bourse depuis un an ? Faits saillants.

LES PLUS FORTES HAUSSES

Une vingtaine de présidents de Québec inc. en Bourse ont bénéficié d'une hausse de 25 % et plus de leur rémunération totale (salaire, bonus et avantages) durant l'exercice 2018. Et sept d'entre eux l'ont plus que doublée ! Parmi les hausses les plus significatives :

Brian McManus Stella-Jones

Président et chef de la direction

Hausse de 475 %, à 9,55 millions

Yves Laflamme Produits forestiers Résolu

Président et chef de la direction

Hausse de 322 %, à 6,5 millions (1er exercice en poste)

Henry Buckley Uni-Sélect

Président et chef de la direction (sortant)

Hausse de 253 %, à 8,14 millions (indemnités de départ)

Joseph C. Papa Bausch Health (ex-Valeant)

Président du conseil et chef de la direction

Hausse de 227 %, à 20,1 millions

Eric R. La Flèche Metro

Président et chef de la direction

Hausse de 186 %, à 6,58 millions

LES PLUS FORTES BAISSES

À l'opposé, les baisses de rémunération sont rares parmi les présidents de Québec inc. en Bourse. Elles découlent souvent d'une riche rémunération antérieure ou d'un changement de fonction, plutôt que d'un ajustement aux résultats moindres de l'entreprise. Des exemples récents pour l'exercice 2018 :

Jean Gattuso Industries Lassonde

Président et chef de la direction

Baisse de 29 %, à 2,83 millions

Lino A. Saputo Jr. Saputo

Chef de la direction

Baisse de 23 %, à 3,9 millions

Luc Tanguay Theratechnologies

Président et chef de la direction

Baisse de 22 %, à 1,17 million

Luc Jobin Canadien National

Président-directeur général (sortant)

Baisse de 20 %, à 9,75 millions (exercice partiel en poste)

Neil Bruce SNC-Lavalin

Président et chef de la direction

Baisse de 13 %, à 5,45 millions

Les présidents les mieux payés par rapport à leurs employés

L'écart entre la rémunération totale des présidents d'entreprise et celle de leurs employés est de plus en plus critiqué. D'ailleurs, sa divulgation aux actionnaires d'entreprises est obligatoire aux États-Unis, mais demeure à peine discutée au Canada. Parmi les entreprises de Québec inc. en Bourse, les plus grands écarts selon les coûts totaux de rémunération par employé :

Glenn J. Chamandy Gildan

Président et chef de la direction

Rémunération totale à 10,8 millions, soit 670 fois la moyenne des 50 000 employés

Brian Hannash Alimentation Couche-Tard

Président et chef de la direction

Rémunération totale de 8,76 millions, soit 373 fois la moyenne des 130 000 employés

Eric R. La Flèche Metro

Président et chef de la direction

Rémunération totale de 6,58 millions, soit 314 fois la moyenne des 41 210 employés

Alain Bouchard Alimentation Couche-Tard

Président exécutif du conseil

Rémunération totale de 4,8 millions, soit 206 fois la moyenne des 130 000 employés

Neil Rossy Dollarama

Chef de la direction

Rémunération totale de 3,9 millions, soit 199 fois la moyenne des 20 020 employés

Les plus fortes hausses au sein des directions

21 %

Hausse moyenne de rémunération totale en 2018 parmi les dirigeants des entreprises de Québec inc. valorisées à plus de 500 millions en Bourse. Mais quelques entreprises étaient encore très au-dessus de cette moyenne :

Hexo

Hausse de 217 %, à 3,5 millions parmi cinq dirigeants

Fiera Capital

Hausse de 190 %, à 25,6 millions parmi six dirigeants

Bausch Health (ex-Valeant)

Hausse de 144 %, à 42 millions parmi cinq dirigeants

Uni-Sélect

Hausse de 135 %, à 17,6 millions parmi sept dirigeants

Produits forestiers Résolu

Hausse de 65 %, à 19,3 millions parmi sept dirigeants

Les plus fortes baisses au sein des directions

D'année en année, les baisses de rémunération totale font exception parmi les directions de Québec inc. en Bourse. N'empêche, quelques baisses se démarquent pour l'exercice 2018, découlant surtout d'une rémunération de l'année précédente gonflée par des primes à certains hauts dirigeants.

Cominar

Baisse de 37 %, à 5,8 millions parmi six dirigeants

Osisko (Redevances aurifères)

Baisse de 32 %, à 7 millions parmi cinq dirigeants

Lassonde (Industries)

Baisse de 29 %, à 7,2 millions parmi cinq dirigeants

Québecor

Baisse de 28 %, à 9,8 millions parmi cinq dirigeants

Dollarama

Baisse de 22 %, à 11 millions parmi six dirigeants