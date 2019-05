L'effet boeuf du végé

L'entreprise californienne Beyond Meat (BYND) a fait son entrée sur le NASDAQ, cette semaine. Son titre a explosé de 163 %, ce qui lui conférait une valeur boursière de 3,8 milliards US.

Marie-Eve Fournier

Décidément, les burgers végétariens ont un effet boeuf sur la popularité des restaurants A&W. Depuis trois saisons, ses ventes augmentent dans les deux chiffres. Et au moment où Burger King lance son Impossible Whopper, sans viande, l'engouement pour les protéines végétales se fait sentir jusqu'en Bourse.

Les ventes comparables d'A&W ont bondi de 10 % au cours du trimestre clos à la fin de mars, alors que son titre a quant à lui grimpé de 4,22 % hier à Toronto. Cette augmentation fait suite à deux autres, de 13 % et de 12,3 %, ce qui a été qualifié d'« impressionnant » par Peter Sklar, analyste spécialisé en vente au détail chez BMO Marchés des capitaux. Ces trois hausses sont survenues depuis le retour sur le menu des galettes végétales Beyond Meat, l'automne dernier. La vancouvéroise A&W avait auparavant cessé d'en vendre en raison d'une rupture de stock provoquée par une demande qui « a dépassé les attentes ».

Depuis le retour sur son menu des galettes végétales Beyond Meat, l'automne dernier, l'entreprise vancouvéroise A&W a vu son titre enregistrer des hausses lors des trois derniers trimestres, signe de l'engouement de sa clientèle pour les protéines végétales. PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

L'engouement s'est également fait sentir jeudi lorsque Beyond Meat a fait son entrée sur le NASDAQ. Son titre a explosé de 163 %, passant de 25 $US à 65,75 $US. Cela conférait une valeur boursière de 3,8 milliards US à l'entreprise californienne, qui n'est pas encore rentable. Hier, son titre a gagné 1,58 % supplémentaires pour atteindre 66,79 $US. Les investisseurs « reconnaissent que ce n'est pas un marché de niche, mais un mouvement d'ampleur et une grosse opportunité financière », a dit à l'AFP Bruce Friedrich, directeur du Good Food Institute, un organisme promouvant les solutions de rechange aux produits animaux.

D'ici la fin du mois, toutes les grandes chaînes de supermarchés du Québec (IGA, Maxi, Metro, Provigo, Rachelle Béry et Super C) proposeront à leurs clients des galettes Beyond Meat. PHOTO TIRÉE DE L'INTERNET

Cette entrée en Bourse coïncide par ailleurs avec l'arrivée dans les supermarchés du Québec des galettes Beyond Meat. D'ici la fin du mois, toutes les grandes chaînes (IGA, Maxi, Metro, Provigo, Rachelle Béry et Super C) en proposeront à leurs clients. De bon augure pour Burger King L'engouement des consommateurs pour l'offre végétarienne d'A&W permet aux investisseurs d'espérer que d'autres chaînes de restauration rapide en profiteront. « Nous croyons que la hausse des ventes comparables de Burger King pourrait être significativement élevée grâce au lancement potentiel aux États-Unis de son Impossible Whopper, si on se fie aux récents résultats d'A&W qui a lancé un burger similaire au Canada », a récemment écrit Peter Sklar dans une note aux investisseurs.

Burger King a commencé à tester l'intérêt de sa clientèle pour un burger végétal dans 59 restaurants des États-Unis, au début d'avril. PHOTO NATI HARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS