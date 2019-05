Gazelles se lance dans le prêt-à-porter pour les femmes d'affaires

« Quand on atteint la haute direction, on a envie que nos vêtements reflètent notre positionnement professionnel, notre ambition et notre professionnalisme, estime Habi Gerba. J'aime le regard que les femmes d'affaires ont par rapport aux vêtements, elles qui se font beaucoup juger, analyser. Je fais des armures, pas un uniforme. Or, on se sent en contrôle quand on est bien dans un vêtement. »

Cette réflexion symbolise le nom de la marque. « Un nom qui représente à la fois ma cliente et un animal élégant, qu'on remarque, fort dans un environnement peu facile, donc qui a un instinct de survie. »

Sa boutique déploie sa toute première collection de prêt-à-porter, alors que Gazelles était jusqu'ici constituée de pièces sur mesure confectionnées dans un atelier du Mile End. « La vente en ligne prend beaucoup de place, mais bien des gens vont en boutique », justifie Habi Gerba.