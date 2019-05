Manteaux en duvet: Lolë rajuste sa stratégie

Un manteau doit-il être lourd et épais pour être chaud ? Notre instinct nous fait dire oui. Or, les manteaux compressibles Lolë, isolés avec du duvet, sont minces et très légers. Mais quand même capables d'affronter nos rudes hivers québécois, jurent Fabrice Durand et Caroline Couture, respectivement vice-président aux produits et chef de produit pour l'entreprise établie dans la gare Viger, à Montréal.

Pourtant, au cours de l'hiver, des clientes de Sports Experts en ont douté. Si bien que beaucoup se sont rabattues sur d'autres marques après avoir essayé des modèles Lolë, a-t-on appris. Nous n'avons pu obtenir de statistiques de ventes, mais la situation a été assez sérieuse pour qu'un représentant du plus important détaillant d'articles de sports au Québec rencontre Lolë à ce sujet.

La mode aussi aurait joué. Car depuis quelques années, le volume a la cote.

« J'ai pris la couette de la maison et j'ai mis deux bras. On est arrivés à des extrêmes, vraiment ! Ce n'est pas plus chaud finalement. Mais c'est une perception. »

- Fabrice Durand, vice-président aux produits pour Lolë

« Si on a une qualité de la plume plus grande, on n'a pas besoin d'en avoir autant dans un manteau », explique Caroline Couture. Une membrane qui coupe le vent permet aussi de réduire la quantité de plumes nécessaire. Le ratio plumes/duvet et la conception du manteau pèsent aussi dans la balance.

Mais tout cela nécessite des explications qui ne se rendent pas nécessairement aux clients. « Sports Experts, ce sont de grands magasins. C'est souvent du self-service, tout le monde n'achète pas avec un vendeur, note Fabrice Durand. Dans ce type de magasin, souvent les matières épaisses et les produits lourds rassurent les gens. »

Nouveaux modèles, nouvel index de chaleur

Les clientes de Sports Experts ne sont pas les seules à avoir des doutes ou des a priori face à la minceur des manteaux modernes. « Depuis les dernières années, on entend beaucoup de questions de perception, confie Caroline Couture. [...] C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. »

Résultat, la prochaine collection intégrera de nouveaux modèles de manteaux plus volumineux, moins près du corps. « Côté perception, dit-elle, ça va être accrocheur pour ceux qui ont besoin de se faire rassurer, si on peut dire. »

« Il faut atteindre la perfection. C'est-à-dire faire le plus léger possible pour le plus chaud possible. Mais après ça, il faut trouver le meilleur moyen de le communiquer au consommateur sans se fier aux vendeurs. »

- Caroline Couture, chef de produit pour Lolë

Lolë fabriquera aussi deux modèles de manteaux exclusifs à Sports Experts qui auront la particularité d'être plus épais et relativement moins chers. Le détaillant n'avait pas acheté les deux styles les plus chauds (protection jusqu'à -30˚C) car il jugeait que ceux-ci étaient trop chers, rapporte Fabrice Durand.

« Pour eux, le prix est très important [...] C'est le facteur d'achat numéro un [...] Et ils imaginent que Lolë, c'est comme Columbia, ce qui n'est pas le cas du tout. [Ils font] de l'entrée de gamme à bas prix. » La marque québécoise qui fabrique des vêtements « techniques » devrait plutôt être comparée à Arc'Teryx, « qui ne fera jamais de manteaux très épais ».

Nos demandes d'entrevue auprès de la direction de Sports Experts à ce sujet sont demeurées lettre morte.

Autre changement significatif : les étiquettes de la prochaine collection de manteaux Lolë préciseront pour la toute première fois « un index de chaleur ». Les clients pourront ainsi savoir facilement à quel type de protection s'attendre. « Ça faisait très longtemps qu'on y pensait, mais c'est délicat, car ce n'est pas une donnée précise », explique Caroline Couture.

« [On a compris] l'intérêt de savoir passer nos messages. La communication, c'est le nerf de la guerre dans les entreprises. »

- Fabrice Durand

Du sac à la boîte chez Altitude Sports

L'entreprise Coalision, qui fabrique la marque Lolë, n'est pas la seule à devoir composer avec une certaine méconnaissance du duvet. Maxime Dubois, copropriétaire d'Altitude Sports, raconte avoir dû changer sa façon de livrer les manteaux d'hiver ainsi isolés.

« Avant on les compressait dans des sacs. Et on nous rappelait pour nous dire que ce n'était pas assez chaud. Mais ça prend quelques jours avant de retrouver son fluff, peu importe la qualité et le prix. Peu de gens savent qu'il faut laisser un manteau deux jours sur un cintre [pour qu'il gonfle] ».

Depuis trois ans, Altitude Sports livre donc ses manteaux dans des boîtes.

Lolë constate par ailleurs que le principe de la superposition des couches (layering) est méconnu de la clientèle peu sportive.

« On est issus du plein air, rappelle Caroline Couture. Quand on a commencé notre ligne de manteaux, on travaillait avec des gens qui avaient cette compréhension du layering. Tu achètes un manteau moins chaud, mais tu fais toute la saison avec, car tu achètes un packable [manteau compressible] pour aller en dessous [...] C'est une notion fondamentale. »

Cela dit, Lolë prend sa part de responsabilité dans toute cette affaire. « Il faut bien communiquer avec nos clients pour faire des ventes. C'est vraiment une question de communications. [...] Monsieur et madame Tout-le-Monde ont besoin d'être rassurés. C'est le message qu'on a appris cette année », conclut Fabrice Durand.

Lolë en bref

Fondation : en 2002 à Longueuil

Propriétaire : Coalision, qui fabrique aussi la marque Paradox

Nombre d'Employés : 300

Distribution : dans 1600 points de vente répartis dans 15 pays

Répartition des ventes de Lolë • Canada : 65 % • États-Unis : 30 % • Europe : 5 %