Vente probable de Transat: une transaction trop favorable pour Air Canada?

« Les prix sont dictés par la capacité. Si Air Canada achète Transat, la capacité ne disparaîtra pas. Transat a des baux pour ses avions, certains tout neufs, et Air Canada devrait les reprendre. À moins, et ça, c'est une possibilité, que certains avions de Rouge soient mûrs pour la retraite. La plupart sont vieux. Si les avions de Transat étaient utilisés pour les remplacer, là, Air Canada serait capable de contrôler la capacité. »

L'entreprise avait notamment présenté un tableau selon lequel, entre 2014 et 2016, le nombre de destinations transatlantiques pour lesquelles A++ disposait de parts de marché supérieures à 40 % était passé de 14 à 19, avec des hausses de parts de marché marquées pour la plupart de la trentaine de destinations répertoriées.

Dans le cadre d'audiences du Comité permanent des transports de la Chambre des communes sur le projet de loi C-49 devant mener à des changements à la Loi sur les transports, Transat s'était opposée à des dispositions permettant à Air Canada et ses partenaires de la coentreprise A++, United et Lufthansa, de se soustraire aux lois sur la concurrence.

La situation serait moins tendue dans le marché du Sud, même si la meneuse Sunwing (27 %) serait largement éclipsée par une fusion des acteurs numéro deux et trois, Air Canada et Transat respectivement, qui totaliseraient 46 % de la capacité.

Selon ces données, présentées par Transat à ses investisseurs en mars dernier, environ 43 % des quelque 5,5 millions de sièges qui seront offerts entre le Canada et l'Europe cet été le seront par Air Canada. Transat vient au deuxième rang, à 20 %. Le troisième acteur, Air France-KLM à 11 %, disposerait de près de six fois moins de capacité qu'elles si les deux transporteurs canadiens devaient être réunis.

Si elle devait mettre la main sur Transat, Air Canada pourrait contrôler 63 % de la capacité vers les destinations européennes en été et 46 % de celle vers les destinations soleil en hiver, selon des données publiées par Transat, qui s'est elle-même déjà plainte de la position « dominante » d'Air Canada dans le marché transatlantique.

En ajoutant la valeur des terrains détenus par Transat au Mexique (1,82 $ par action) et la valeur des activités de voyagiste (1,68 $ par action), Benoit Poirier estime que le titre vaut 12 $.

« La vente potentielle de l'entreprise pourrait toutefois dégager une valeur atteignant jusqu'à 16 $ par action. » - Benoit Poirier, analyste chez Valeurs mobilières Desjardins, dans une note publiée hier

Son collègue Kevin Chiang, de la CIBC, estime de son côté qu'une vente potentielle de l'entreprise risque davantage de se réaliser entre 10 $ et 11 $ l'action. « L'élément clé est l'accès aux liquidités excédentaires avant qu'elles ne soient dépensées dans le développement hôtelier », affirme l'analyste.

Selon les prévisions de la direction de Transat présentées aux investisseurs il y a deux mois, la compagnie s'attend à ce que ses liquidités excédentaires diminuent à 150 millions à la fin de 2022.

Et s'il n'y a pas de vente ?

La vente de Transat est possiblement le meilleur dénouement pour les actionnaires actuels, croit Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale. Il suggère cependant d'agir avec prudence.

« La possibilité que Transat ne soit pas vendue demeure forte, et je soupçonne que le titre retourne à environ 5 $ si aucune transaction ne se concrétise. » - Cameron Doerksen, analyste de la Financière Banque Nationale

Cameron Doerksen souligne par ailleurs qu'un rachat de Transat par une firme d'investissement, par exemple, ne réglera pas les ennuis fondamentaux minant les résultats du voyagiste.

« Transat perd systématiquement de l'argent l'hiver et doit faire face à des défis concurrentiels grandissant l'été (Air Canada Rouge notamment). »

Il croit aussi que beaucoup d'investisseurs estiment que la décision d'investir 750 millions US dans le développement de complexes hôteliers augmente sensiblement le niveau de risque associé au titre. « De plus, il faudra attendre plusieurs années avant que cette stratégie contribue de façon importante à la rentabilité. »

Transat et Air Canada partagent le même actionnaire principal

Le principal actionnaire de Transat est aussi le plus gros actionnaire d'Air Canada, en plus d'être le deuxième actionnaire en importance de WestJet. Si le gestionnaire d'actifs montréalais Letko Brosseau détient une participation de 18 % dans Transat, il possède également une participation de 10 % dans Air Canada ainsi que dans WestJet. Il n'a pas été possible, hier, de parler avec un représentant chez Letko Brosseau.

Les principaux actionnaires de Transat

Letko Brosseau & Associés 18,1 %

Fonds de solidarité FTQ 11,6 %

Franklin Templeton Inv. Corp. 8,8 %

Caisse de dépôt et placement 5,6 %

PenderFund Capital Mgt. 3,7 %