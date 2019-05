Immobilier industriel: Cominar obtient 26 millions pour une bâtisse vide

Objet de fierté pour les Québécois actifs en immobilier, Cominar, première foncière québécoise, a perdu de sa superbe dans les dernières années. Le titre, qui s'est déjà vendu 25 $ l'action en 2012, se vend maintenant sous les 12 $.

Cominar s'est trouvée endettée au moment où les fermetures des magasins Target et Sears sont survenues. Ses revenus nets d'exploitation ont glissé pendant une longue succession de trimestres. Elle a dû faire des coupes dans ses distributions aux porteurs de parts deux fois plutôt qu'une.

Les victimes ont été nombreuses. Le conseil des fiduciaires a montré la porte à Michel Dallaire, fils du fondateur, qui est parti avec une indemnité de 5,4 millions. Il a été remplacé par Sylvain Cossette. Depuis, le président du conseil, Alban D'Amours, a annoncé son départ. René Tremblay, vétéran de l'industrie des centres commerciaux, est pressenti pour lui succéder.

À la direction, Guy Charron, vice-président directeur exploitation, commerce de détail, Todd Bechard, vice-président directeur acquisitions, et Gilles Hamel, vice-président exécutif et chef des opérations financières, sont partis. Heather C. Kirk, CFA, vice-présidente directrice et chef de la direction financière, Marie-Andrée Boutin, vice-présidente directrice, stratégie et exploitation, commerce de détail, et Sandra Lécuyer, vice-présidente, talent et organisation, ont pris leur place.

Certains analystes financiers croient maintenant que le pire est passé. Les fondamentaux s'améliorent à la fois dans l'industriel et dans le bureau. Les centres commerciaux font encore face à des défis, mais les locaux délaissés de Target et de Sears ont commencé à produire des revenus. Le bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable est finalement reparti à la hausse en 2018. La suite le 6 mai.