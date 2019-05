Qui peut acheter Transat?

Air Canada

En achetant Transat, la plus grande compagnie aérienne canadienne pourrait renforcer Vacances Air Canada, dont les performances sont moins bonnes, soutient Mehran Ebrahimi, directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique de l'UQAM. « Leur modèle d'affaires a été longtemps autour de la compagnie aérienne, qui marche bien. Mais le développement d'Air Canada Rouge n'avance pas aussi bien qu'on le souhaite. Ses avions ont une vingtaine d'années. L'uniformisation de la flotte d'Air Transat avec un coût d'opération des pilotes uniforme, c'est un élément intéressant. De plus, la part de marché et l'infrastructure que détient Transat avec son réseau touristique, ses destinations intéressantes, ses ententes et ses accords, ce serait un actif important dans le portefeuille d'Air Canada. »

WestJet

La compagnie aérienne de Calgary est le deuxième transporteur canadien derrière Air Canada. Un analyste de la Banque Scotia, Turan Quettawala, avait déjà suggéré dans un rapport, en 2017, que cette transaction serait bénéfique tant sur le plan stratégique que financier pour WestJet. Selon le professeur à HEC Montréal Jacques Roy, spécialiste de la gestion de la logistique et du transport, WestJet est un transporteur qui cherche la croissance et qui aurait l'occasion de s'affirmer devant Air Canada. « Le marché canadien n'offre pas beaucoup d'occasions de croissance, c'est pour ça que WestJet a développé des vols vers les États-Unis et les destinations vacances. Si elle veut aller vers l'Europe, ça peut être une bonne stratégie d'acheter Transat. WestJet achèterait aussi un distributeur dans le domaine du voyage et des hôtels. »

TUI

La société, dont le siège social est en Allemagne, est l'un des plus grands groupes de tourisme au monde. Depuis 2009, elle détient 49 % du Groupe de voyage Sunwing. En 2016, la filiale Transat France, connue sous les marques Look Voyages et Vacances Transat, a été vendue à TUI. Selon une source au courant des enjeux d'Air Transat, TUI est le candidat numéro un. « TUI a déjà des hôtels dans le Sud. Ils pourraient payer 400 millions pour mettre la main sur une entreprise qui a plus de 300 millions de côté pour bâtir et acheter des hôtels. C'est de l'argent qu'ils pourraient récupérer. »

Fosun

Le conglomérat privé chinois détient le Cirque du Soleil et le Club Med. Fosun a déjà manifesté son intérêt de faire des acquisitions dans le domaine du voyage. Il détient 17 % de la société de vacances britannique Thomas Cook, qui a le même modèle d'affaires que Transat. « C'est ma plus grande crainte, car les Chinois ont de l'argent et Transat, c'est une proie facile pour eux, affirme Mehran Ebrahimi, de l'UQAM. Même en étant minoritaire, le rapport de force en matière de gouvernance va être du côté des Chinois. Pour moi, c'est le scénario le plus triste et le plus noir qui puisse exister. Dans notre infrastructure économique québécoise, tout ce qui est aéronautique joue un rôle important.Transat est un acteur majeur. »