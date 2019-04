Le rude hiver a nui au Canadien National

Le bénéfice net est ressorti à 786 millions de dollars canadiens (522 millions d'euros) pour les trois premiers mois de 2019, soit une hausse de 6 % par rapport à la même période l'an dernier.

Hors éléments exceptionnels et ramené à une action, le bénéfice ajusté s'est établi à 1,17 dollar canadien, soit moins bien qu'attendu par les analystes qui tablaient sur 1,19 dollar dans leur consensus moyen.

« Malgré une vague de froid historique qui s'est prolongée dans des segments-clés de notre réseau, nos cheminots ont acheminé un nombre record de wagons au premier trimestre et augmenté ainsi de 350 millions de dollars canadiens notre chiffre d'affaires », s'est félicité le PDG du premier groupe ferroviaire canadien dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires sur le trimestre a été de 3,544 milliards de dollars canadiens (2,35 milliards d'euros), en hausse de 11 % par rapport au même trimestre de 2018.

En même temps, les charges d'exploitation ont bondi de 14 %, note la société, qui invoque entre autres raisons « la hausse des coûts de la main-d'oeuvre découlant surtout d'une augmentation de l'effectif, de la hausse des coûts attribuables à des conditions hivernales plus difficiles et de l'incidence négative de la conversion du dollar canadien plus faible ».

Les marchandises transportées au kilomètre (TMC) ont crû de 3 % entre janvier et mars par rapport à la même période l'an dernier.

Le réseau de CN, l'un des plus importants en Amérique du Nord, s'étend d'un bout à l'autre du Canada et, aux États-Unis, des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique.