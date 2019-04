Bombardier: les syndiqués acceptent l'offre patronale à 66%

Les employés syndiqués des usines de Bombardier à Mirabel, Saint-Laurent et Dorval ont accepté dans une proportion de 66% l'offre patronale renouvelant leur convention collective pour les trois prochaines années.

L'offre prévoit des augmentations salariales de 2% par année pendant les trois années de la convention collective, qui viendra à échéance en décembre 2021. Les employés recevront aussi un boni à la signature de 1500 $ chacun.

En revanche, ils ont accepté quelques reculs. Ils auront droit à une journée de congé de moins et le prix de leur couverture d'assurance augmentera significativement, environ du triple.

« On ne voulait pas qu'ils touchent à notre retraite, et ils n'y touchent pas », a résumé un syndiqué, Yan Martel.

Environ 3200 employés de Bombardier étaient appelés à participer à une assemblée syndicale qui a débuté à 9h, ce matin, au Palais des congrès de Montréal. Plus de 1000 autres sont maintenant attendus pour une deuxième assemblée, regroupant cette fois les employés de la Société en commandite Airbus Canada, eux aussi affiliés à l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA).

Il s'agit du premier renouvellement de convention collective depuis qu'Airbus a pris le contrôle de ce qui était autrefois appelé la C Series. Les deux groupes, qui n'en formaient auparavant qu'un seul, devront donc se prononcer sur des offres légèrement différentes, a-t-on pu apprendre.

Les négociations se sont déroulées dans un climat tendu. La publication par le syndicat, il y a deux semaines, des grandes lignes des propositions patronales avaient braqué les syndiqués. La position patronale s'est adoucie au retour à la table de négociations, a-t-on pu apprendre, mais les syndiqués se sont présentés à l'assemblée de ce matin avec de grandes craintes.

Le résultat du vote, relativement partagé comparativement à l'habitude, en est le reflet.