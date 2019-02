Les ventes de Home Depot en forte hausse

Toujours au quatrième trimestre de l'exercice 2018, les ventes comparables ont été positives, soit de 3,2 %. Les ventes comparables aux États-Unis ont également été positives, soit de 3,7 %.

Le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle a précisé que le quatrième trimestre de l'exercice 2018 comportait 14 semaines, comparativement à 13 semaines lors de l'exercice précédent. La 14e semaine a ajouté des ventes d'environ 1,7 milliard au trimestre et à l'exercice. La semaine supplémentaire n'est pas incluse dans les résultats des ventes comparables du trimestre et de l'exercice.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 2,3 milliards au quatrième trimestre de l'exercice 2018, soit un bénéfice dilué par action de l'ordre de 2,09 $, comparativement à un bénéfice net de 1,8 milliard et à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 1,52 $ à la même période durant l'exercice 2017.

Les ventes de l'exercice 2018 ont été de 108,2 milliards, ce qui représente une hausse de 7,2 % par rapport à l'exercice 2017. Le total des ventes comparables de l'entreprise pour l'exercice 2018 a augmenté de 5,2 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont été positives, soit de 5,4 % pour l'exercice.

Le bénéfice dilué par action a été de l'ordre de 9,73 $ au cours de l'exercice 2018, comparativement à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 7,29 $ au cours de l'exercice 2017, ce qui représente une hausse de 33,5 %.