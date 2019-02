Ipsen se paye Clementia Pharmaceuticals

Clementia Pharmaceuticals, spécialisée dans le traitement des maladies rares, passera dans le giron du géant pharmaceutique Ipsen, prêt à payer jusqu'à 1,31 milliard US pour mettre la main sur la société québécoise.

Annoncée lundi, cette transaction permet à la multinationale française d'acquérir palovarotène, un traitement en phase finale de développement destiné à des patients qui sont atteints de maladies osseuses très rares.

Ipsen offre 25 $ US pour chaque action de Clementia, ce qui représente une somme de 1,04 milliard US. D'autres paiements pouvant atteindre 6 $ US par action sont prévus si certains objectifs sont atteints en 2020.

Les conseils d'administration des deux entreprises se sont prononcés en faveur de la transaction, qui doit obtenir les approbations habituelles et dont la clôture est prévue pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019.

La valeur boursière de l'entreprise québécoise, dont les actions se transigent au NASDAQ, est actuellement estimée à environ 564 millions US. Vendredi dernier, le titre de la compagnie avait clôturé à 14,92 $. L'offre d'Ipsen représente donc une prime de 77 % par action.

Clementia avait effectué son entrée en Bourse en août 2017 dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne visant à amasser environ 120 millions US.

Ipsen anticipe une approbation du palovarotène dès l'année prochaine aux États-Unis, ce qui paverait ainsi la voie à une commercialisation du traitement en sol américain, puis en Europe, si tout se déroule comme prévu.

La présidente-directrice générale de Clementia, la docteure Clarissa Desjardins, a souligné, par voie de communiqué, que les « capacités internationales » d'Ipsen allaient permettre d'accélérer « notre vision commune d'apporter le palovarotène aux patients le plus vite possible ».