Hausse de 5 % du bénéfice de la Banque Royale au quatrième trimestre

Le bénéfice net de Services bancaires aux particuliers et aux entreprises s'est accru de 3 % et celui d'Assurances de 31 %. Le bénéfice net de Gestion de patrimoine est resté inchangé, mais ceux de Services aux investisseurs et de trésorerie et de Marchés des Capitaux ont fléchi respectivement de 26 % et de 13 %.

La banque a annoncé que son conseil d'administration a déclaré une augmentation du dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 4 cents par action, soit 4 %, pour le porter à 1,02 $ par action.