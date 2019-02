Hôtels: Best Western rachète le groupement haut de gamme Worldhotels

La coopérative hôtelière américaine Best Western a annoncé lundi l'acquisition du groupement haut de gamme indépendants Worldhotels, qui compte quelque 300 établissements, hôtels et « resorts », pour un montant non dévoilé.

Achevée « en fin de semaine dernière », selon un communiqué, l'opération doit permettre à Best Western, basé à Phoenix en Arizona, d'étoffer son offre « haut de gamme et luxe ».

Autant tourné vers une clientèle business que loisirs, WorldHotels compte trois gammes : WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite et WorldHotels Distinctive.

« Dans les mois à venir, notre objectif sera de décupler le potentiel de WorldHotels en augmentant les revenus générés par ses (établissements), tout en respectant leur indépendance », a affirmé le PDG de Best Western David Kong, cité dans le communiqué.

WorldHotels bénéficiera du réseau de distribution mondial, du programme de fidélité et de soutiens commerciaux et marketing de Best Western, qui compte près de 4200 hôtels affiliés dans plus de 100 pays, dont environ 300 en France, précise Best Western.

Né il y a plus de 70 ans, ce dernier, qui a étoffé son offre dernièrement, regroupe 13 marques, de l'économique au haut de gamme (Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Vib, GLē, Executive Residency, ...).