Le Cirque du Soleil investit dans la magie

ANDRÉ DUBUC

La Presse

Le Groupe Cirque du Soleil acquiert l'américaine The Works Entertainment. Elle signe une facilité de crédit de 120 millions de dollars américains avec le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec. The Works est reconnue pour ses productions théâtrales de taille moyenne, dont ses spectacles d'illusion et de magie à succès comme The Illusionists et Now You See Me Live.