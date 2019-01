SNC-Lavalin: un «problème sérieux» affectera les résultats

La Presse Canadienne

Montréal

Évoquant un « problème sérieux » récemment mis au jour dans le cadre d'un projet du secteur Mines et métallurgie, et décrivant le tout comme un « incident isolé (et) inacceptable », le Groupe SNC-Lavalin a prévenu lundi que ses résultats pour l'exercice 2018 complet seront moins élevés que prévu.