Johnson & Johnson affiche de solides résultats

Le premier fabricant mondial de produits de soins de santé a également bénéficié d'un taux d'imposition effectif de 2,6 % au plus récent trimestre, pour un montant de 80 millions US. C'est la principale raison pour laquelle Johnson & Johnson a surpassé les prévisions de profits de Wall Street, a écrit l'analyste Vamil Divan, du Credit Suisse, dans une note aux investisseurs.

La société a également annoncé une réduction de ses dépenses en recherche et développement, ainsi qu'une baisse de ses charges de restructuration et d'intérêts.

Le fabricant de shampoings pour bébés et de médicaments biotechnologiques a fait état mardi d'un bénéfice net de 3,04 milliards US, ou 1,12 $ US par action, pour le quatrième trimestre de 2018. Un an plus tôt, il avait enregistré une perte nette d'une rare ampleur : 10,71 milliards US, ou 3,00 $ US par action. Cela était attribuable à une charge de 13,6 milliards US pour un paiement d'impôt lié au rapatriement de plusieurs années de profits accumulés de l'étranger à de faibles taux d'imposition.

Après ajustements pour exclure les gains et les coûts non récurrents, le profit du plus récent trimestre s'est établi à 1,97 $ US par action, soit 2 cents US de plus que celui attendu par les analystes du secteur, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

La société établie à New Brunswick, dans le New Jersey, a indiqué que les revenus totaux s'élevaient à 20,39 milliards US, dépassant également les attentes, même si ce chiffre n'était supérieur que de 1 % à celui du quatrième trimestre de 2017.

Comme d'habitude, les activités de médicaments sur ordonnance ont alimenté la solide performance de Johnson & Johnson, avec des ventes en hausse de 5,3 % à 10,19 milliards US. Les ventes de traitements contre le cancer, dont Darzalex, Imbruviga et Zytiga, ont bondi de 22 % pour atteindre 2,49 milliards US et celles de Remicade, Simponi et Stelara, pour la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles immunitaires, ont pris 8,3 % pour atteindre 3,34 milliards US.

Les ventes de Johnson & Johnson dans le secteur des produits de santé grand public ont atteint 3,54 milliards US, tandis que celles des appareils médicaux et de diagnostics, qu'elle réorganise depuis quelques années, ont chuté de 4,4 % à 6,67 milliards US.

Pour l'ensemble de 2018, Johnson & Johnson a enregistré un chiffre d'affaires de 81,58 milliards US, en hausse de 6,7 %, et un bénéfice net de 15,3 milliards US, ou 5,61 $ US par action.

Pour le nouvel exercice, l'entreprise table sur un bénéfice par action de 8,50 $ US à 8,65 $ US par action, pour un chiffre d'affaires compris entre 80,4 milliards US et 81,2 milliards US.