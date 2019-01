Recul du profit de Corus au 1er trimestre

La société de télévision, de radio et de production a indiqué que son bénéfice attribuable aux actionnaires avait chuté à 60,4 millions, soit 28 cents par action, pour le trimestre clos le 30 novembre. Ce recul a été attribué à une augmentation des charges d'amortissement en raison de la modification comptable. En comparaison, Corus avait réalisé un bénéfice de 77,7 millions, ou 38 cents par action, un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 70,1 millions, soit 33 cents par action, en baisse par rapport à 78,9 millions, ou 38 cents par action, au même trimestre un an plus tôt.

Les analystes misaient sur un bénéfice ajusté de 40 cents par action, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Les revenus ont totalisé 467,5 millions, en hausse par rapport à ceux de 457,4 millions de l'année précédente. Ce chiffre d'affaires était supérieur à celui de 451,2 millions envisagé par les analystes, alors que les revenus de télévision ont augmenté pour atteindre 426,2 millions, contre 415,5 millions un an plus tôt.

Les revenus de la radio se sont élevés à 41,3 millions, en hausse par rapport à 41,9 millions.

Corus possède des stations de télévision spécialisées et conventionnelles, y compris le réseau de télévision Global, ainsi que des stations de radio, une entreprise d'édition de livres pour enfants et d'autres services.